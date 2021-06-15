На Кубани около 100 человек ищут детей, пропавших при купании в реке

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Около 100 человек личного состава привлечены к поискам двоих детей, пропавших в Апшеронском районе Краснодарского края при купании в реке, поиски продолжаются третьи сутки, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю во вторник.

Накануне сообщалось, что спасателями были обследованы 25 км береговой линии.

"Всего к поисковым работам привлекается 91 человек и 17 единиц техники. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю призывает соблюдать правила безопасности на воде, быть бдительными. Родителям напоминаем, что нужно постоянно присматривать за ребенком", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в следственном управлении СК по региону сообщили, что ведомство проводит проверку после того, как в Апшеронском районе во время купания в реке пропали двое детей девяти и 12 лет. Инцидент произошел в воскресенье вечером, по данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на территории города Апшеронска в реку Пшеха упали двое детей, с воскресенья велись поисково-спасательные работы.