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В Челябинской области возбудили дело после взрыва бытового газа в квартире

Пострадал один человек

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июня. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после произошедшего в минувший понедельник взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном доме в городе Коркино Челябинской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья") УК РФ", - говорится в сообщении.

Идут следственные действия. По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Челябинской области, информация о происшествии поступила в 09:40 мск 14 июня. Пострадал один человек. Повреждений несущих конструкций дома не зафиксировано.

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