Ростехнадзор создал комиссию для расследования причин аварии на АЗС в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора создало комиссию по расследованию технических причин аварии на АЗС в Новосибирске, в результате пожара и взрыва на которой пострадали 35 человек. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске

На эту тему

"Для расследования технических причин аварии Сибирским управлением Ростехнадзора создана комиссия под председательством заместителя руководителя управления, формируется экспертная группа", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, причиной аварии явилось нарушение требований промышленной безопасности при выполнении газоопасных работ по проведению сливо-наливной операции с газовоза в резервуар.

По согласованию с органами прокуратуры управлением инициирована внеплановая проверка всех опасных производственных объектов, зарегистрированных в установленном порядке ООО "Сибгаз".