Ростехнадзор создал комиссию для расследования причин аварии на АЗС в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора создало комиссию по расследованию технических причин аварии на АЗС в Новосибирске, в результате пожара и взрыва на которой пострадали 35 человек. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.
"Для расследования технических причин аварии Сибирским управлением Ростехнадзора создана комиссия под председательством заместителя руководителя управления, формируется экспертная группа", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, причиной аварии явилось нарушение требований промышленной безопасности при выполнении газоопасных работ по проведению сливо-наливной операции с газовоза в резервуар.
По согласованию с органами прокуратуры управлением инициирована внеплановая проверка всех опасных производственных объектов, зарегистрированных в установленном порядке ООО "Сибгаз".