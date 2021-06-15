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Пожар на АЗС в Новосибирске

Ростехнадзор создал комиссию для расследования причин аварии на АЗС в Новосибирске

В ведомстве предварительной причиной ЧП назвали нарушение требований промышленной безопасности

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора создало комиссию по расследованию технических причин аварии на АЗС в Новосибирске, в результате пожара и взрыва на которой пострадали 35 человек. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

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"Для расследования технических причин аварии Сибирским управлением Ростехнадзора создана комиссия под председательством заместителя руководителя управления, формируется экспертная группа", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, причиной аварии явилось нарушение требований промышленной безопасности при выполнении газоопасных работ по проведению сливо-наливной операции с газовоза в резервуар.

По согласованию с органами прокуратуры управлением инициирована внеплановая проверка всех опасных производственных объектов, зарегистрированных в установленном порядке ООО "Сибгаз".

Теги
РоссияНовосибирская областьПожар на АЗС в Новосибирске
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