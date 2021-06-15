Глава МВД Абхазии отстранил нескольких сотрудников после стрельбы в Пицунде

СУХУМ, 15 июня. /ТАСС/. Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар отстранил от работы ряд сотрудников оперслужб и дорожно-патрульной службы и усилил меры безопасности в курортных районах после инцидента со стрельбой в Пицунде. Об этом сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

Двое россиян получили ранения в результате стрельбы во вторник ночью в Пицунде, стрелявший гражданин республики Дмитрий Пилия взят под стражу.

"Министр внутренних дел Абхазии провел оперативное совещание с руководителями центрального аппарата ведомства, начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел в связи с имевшим место инцидентом на территории пансионата "Самшитовая роща" в г. Пицунда. По указанию министра отстранены от исполнения служебных обязанностей ряд сотрудников оперативных служб и постов ДПС, для усиления мер по обеспечению общественной безопасности и правопорядка подразделения Гагрского УВД и ОВД по Гудаутскому району усилены личным составом оперативных служб центрального аппарата МВД", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба пансионата "Самшитовая роща", детали произошедшего инцидента уточняются, руководство санатория работает с органами внутренних дел Республики Абхазия. Руководство санатория призывает всех "не накалять обстановку вокруг инцидента". "Необходимо время, чтобы тщательно разобраться в произошедшем. Руководство санатория также планирует усилить меры безопасности на территории санатория ввиду наступающего высокого сезона. Главный приоритет нашей работы - обеспечение безопасного и качественного отдыха наших гостей, поэтому очень важно, чтобы данный инцидент был исчерпан, как можно скорее", - отмечается в комментарии.

Инцидент, по данным МВД Абхазии, произошел 15 июня примерно в 00:20 мск в ресторане "Апсны", расположенном на территории пансионата "Самшитовая роща" в г. Пицунда. Гражданин Абхазии Пилия, в результате возникшей с гражданами РФ Филояном и Салимгариевым ссоры, выстрелил в них из пистолета неустановленного образца и нанес одному три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обеих ног, второму - шесть огнестрельных ранений в область левой ноги и таза. Осколком от выпущенных пуль был ранен сам Пилия, ранее неоднократно привлекавшийся за различные правонарушения, отметили в ведомстве. Стрелявший взят под стражу и находится в ЦРБ в Сухуме.

Пострадавшие россияне после оказания им первой помощи были перевезены в лечебное учреждение города Сочи, их жизнь вне опасности.