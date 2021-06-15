Дело о пожаре на АЗС в Новосибирске передано для расследования в центральный аппарат СК

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре на газовой автозаправке в Новосибирске в центральный аппарат СК для дальнейшего расследования. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства по итогам оперативного совещания.

Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске

Глава Следственного комитета заслушал доклад и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталия Зарипова о ходе расследования уголовного дела по факту пожара. "Александр Бастрыкин для наиболее тщательного и объективного расследования, а также установления всех обстоятельств произошедшего, передал уголовное дело для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России", - отметили в ведомстве.

На данный момент задержали 57-летнего директора и 37-летнего инженера газовой АЗС. По данным СК, они не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа. Следователи будут добиваться их ареста.