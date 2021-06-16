После пожара на АЗС в Новосибирске в реанимации остаются шесть человек

НОВОСИБИРСК, 16 июня. /ТАСС/. Шесть из 35 пострадавших остаются в реанимации после пожара, произошедшего на АЗС в Новосибирске в понедельник. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе областной больницы.

Что известно о пожаре на автозаправке в Новосибирске

"Одного пациента выписали из отделения, одного из реанимации перевели в отделение", - добавили в пресс-службе.

Ранее главврач больницы Анатолий Юданов сообщал о семи пациентах, находящихся в реанимации. Всего были госпитализированы 17 человек. По информации Юданова, площадь поражения тела наиболее сильно пострадавшего пациента составляет около 40%. Отравления угарным газом у пострадавших нет, все находятся в сознании.

Пожар на территории газовой автозаправочной станции "Еврогаз" в промзоне на Гусинобродском шоссе в Новосибирске возник в минувший понедельник. Он сопровождался взрывами. Его общая площадь составила 1 200 кв. метров. Причиной пожара стало незаземление газовоза при сливе топлива в стационарную емкость.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), задержаны директор и инженер АЗС.