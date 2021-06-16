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В Кирове возбудили дело после получения ожогов ребенком из-за прорыва теплосети

Девочка получила 40% ожогов тела, ее госпитализировали

КИРОВ, 16 июня. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в связи с получением ожогов десятилетней девочкой в результате прорыва теплосети. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 14 июня девочка гуляла во дворе дома, где произошел прорыв теплосети, и провалилась в горячую воду. В результате ребенок получил 40% ожогов тела. Девочка госпитализирована.

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