В Кирове возбудили дело после получения ожогов ребенком из-за прорыва теплосети

КИРОВ, 16 июня. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в связи с получением ожогов десятилетней девочкой в результате прорыва теплосети. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 14 июня девочка гуляла во дворе дома, где произошел прорыв теплосети, и провалилась в горячую воду. В результате ребенок получил 40% ожогов тела. Девочка госпитализирована.