В Карелии подняли тела двух взрослых, утонувших во время прогулки по озеру

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 июня. /ТАСС/. Водолазы обнаружили тела двух взрослых, которые вместе с двумя детьми в субботу вечером утонули в озере Кумчезере в Медвежьегорском районе Карелии. Об этом ТАСС сообщили в госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения республики.

"Тела обнаружены примерно в 300 м от места, где перевернулась лодка. Поисковая операция проходила с использованием специального профессионального оборудования при участии сотрудников МЧС, добровольцев из отряда "Лиза Алерт" и водолазов КРПСС, которыми и были подняты из воды", - рассказали в ведомстве.

Сейчас к месту отправились следователи. Инцидент произошел в субботу вечером. Семья из двух родителей 1990 года рождения и двух девочек шести и трех лет поехала на рыбалку на озеро около деревни Покровское Медвежьегорского района. По предварительным данным, лодка перевернулась от сильного толчка при повороте, на людях не было спасательных жилетов. Тела детей были обнаружены сразу, поиски взрослых продолжались четыре дня.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), расследование взято под контроль прокуратуры Карелии.