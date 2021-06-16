Следователи задержали подозреваемого в убийстве трех человек в Забайкалье

ЧИТА, 16 июня. /ТАСС/. Следователи в среду задержали жителя села Бутунтай Забайкальского края, подозреваемого в убийстве трех местных жителей, сообщил журналистам пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

Тела трех убитых мужчин обнаружили в селе Бутунтай накануне. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух и более человек".

"Сегодня следственно-оперативной группой получены данные о причастности к преступлению 58-летнего жителя села. При допросе в качестве подозреваемого мужчина признался в совершении преступления. В ходе проведенной проверки показаний на месте подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах убийства. Мужчина пояснил, что в ночь на 15 июня в ходе конфликта на улице села он ударил ножом трех человек", - сказал Марков.

Он уточнил, что личности убитых установлены, это 34-летний местный житель и двое жителей Читинского района Забайкалья 31 и 40 лет. При проведении осмотра тел обнаружены колото-резаные ранения.

Подозреваемый задержан на 48 часов, следователи готовят документы для предъявления ему обвинения, а также для избрания в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Расследование продолжается.