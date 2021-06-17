На Кубани около 19 тыс. человек остались без света из-за непогоды

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Непогода стала причиной нарушения электроснабжения почти у 19 тыс. жителей Краснодарского края, ведутся работы по его восстановлению, сообщило в четверг Минэнерго РФ.

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"В Краснодарском крае энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей, нарушенное непогодой. Без электроснабжения остаются около 18 700 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что восстановительные работы ведутся силами 26 бригад.

Региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение на 17 июня в Крыму связи с неблагоприятными погодными условиями. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что в четверг масштабные потопы прогнозируются в Новороссийске, Керчи, Феодосии и Анапе.