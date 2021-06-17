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Несколько районов Крыма остались без воды в результате подтопления насосных станций

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Аварийные бригады крымского Водоканала ликвидируют последствия непогоды, в результате которой без воды остался ряд районов Крыма. Об этом сообщил в четверг журналистам генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик. В результате сильных дождей из строя выведено оборудование на насосных станциях.

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Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируют на востоке полуострова, в частности, в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков.

"С 05:00 мск работают наши бригады. Вчера мы отрабатывали город Белогорск до позднего вечера. Сегодня помогаем местным органам власти и техникой, и людьми. На нашем тракторе вывозят людей из зоны подтопления в Ленинском районе. Там ситуация с водоснабжением более или менее стабильная. Хуже в Керчи, у нас из-за подтопления насосных станций вышло из строя оборудование", - сказал Новик.

Он добавил, что сейчас в пострадавшие территории перебрасывают дизельные генераторы. По словам руководителя "Воды Крыма" ситуацию локализуют до конца дня.

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