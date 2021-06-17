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Около 300 придомовых территорий подтоплены после ливней на востоке Крыма

Среди подтопленных территорий участки домов в Керчи и селах Новоотрадное и Приозерное
© Елена Попова/Керчь.ФМ/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Около 300 придомовых территорий подтоплены в результате сильных ливней в Керчи и Ленинском районе на востоке Крыма, сообщается в четверг на сайте министерства чрезвычайных ситуаций региона.

"17 июня произошли подтопления 292 придомовых территорий, из них 289 домовладений на территории трех населенных пунктов: город Керчь - 248 домовладений; Ленинский район: село Новоотрадное - 26 придомовых территорий, из них 23 домовладений; село Приозерное - 18 домовладений", - говорится в сообщении.

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