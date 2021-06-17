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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Электроснабжение затопленной больницы в Керчи восстановили

Электричество подается двумя дизель-генераторами

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Электроснабжение больницы в Керчи, подтопленной в результате сильных ливней в четверг, восстановлено с помощью дизель-генераторов, сообщил журналистам министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

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Власти региона ранее сообщили, что в первой горбольнице Керчи затоплен цокольный этаж, здание, в котором находятся 126 пациентов, обесточено.

"Никакой эвакуации пациентов мы не проводим. У нас достаточно запасов продуктов питания. Сейчас оперативно по моему поручению руководитель аптеки выдала соответствующие медикаменты и расходные материалы. Сейчас электричество подано двумя дизель-генераторами. Электричество в больнице есть, все работает в штатном режиме", - сказал Остапенко.

Он добавил, что пострадавших в результате затопления больницы нет. Новых пациентов доставляют в больницы соседних городов и районов.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В регионе из-за значительных подтоплений введен режим ЧС.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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