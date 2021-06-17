Суд отправил в СИЗО рабочего, обвиняемого в убийстве пожилой пары в Набережных Челнах

КАЗАНЬ, 17 июня. /ТАСС/. Суд Татарстана заключил под стражу 49-летнего Рината Зиннурова, которого обвиняют в убийстве пары пенсионеров в Набережных Челнах. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба прокуратуры Татарстана.

"Арестован на два месяца, до 15 августа, с содержанием в СИЗО-5 г. Чистополя", - сообщили в ведомстве.

Зиннуров, согласно материалам следствия, проработал в доме пенсионеров 15 лет. В понедельник, 15 июня, он набросился на хозяйку в ходе конфликта. Затем обвиняемый напал на ее супруга, нанеся множественные удары молотком и ножом. Похитив из дома деньги, нападавший пытался скрыться из города на автомобиле супружеской пары, но его задержали сотрудники правоохранительных органов.

В отношении Зиннурова возбуждили уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц.