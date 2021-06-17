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В центре Ростова-на-Дону восстановили движение по участку, размытому в результате дождя

Всего в городе зафиксировали более 100 происшествий, которые возникли из-за непогоды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Движение по переулку Халтуринскому в центре Ростова-на-Дону, где в четверг в результате сильного дождя было повреждено асфальтовое покрытие, восстановлено. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

"В 16:20 мск открыли движение по [переулку] Халтуринскому", - сообщил представитель ведомства.

Ранее в четверг переулок Халтуринский перекрыли из-за повреждения асфальта, ставшего следствием сильного дождя, обрушившегося на город. Власти также сообщали о 43 участках подтопления. Всего в городе зафиксировали более 100 происшествий, которые стали результатом непогоды.

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