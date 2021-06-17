В Татарстане возбудили уголовное дело на работников исполкома после пожара в доме XIX века

КАЗАНЬ, 17 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в СК Татарстана в отношении должностных лиц исполнительного комитета Елабужского района после пожара в здании, которое признано объектом культурного наследия республиканского значения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.

"Следствие полагает, что поджог стал возможен в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами исполкома, которые не обеспечили надлежащей охраны объекта культурного наследия", - сообщили в ведомстве.

15 июня в городе Елабуге вспыхнул пожар в двухэтажном здании клуба банковских и торговых работников, построенном в конце XIX и признанным объектом культурного наследия республиканского значения. В результате пожара были повреждены кровля и перекрытия, площадь возгорания составила 120 кв. м.

Следственным комитетом возбуждено два уголовных дела по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия и в отношении неустановленных должностных лиц исполнительного комитета Елабужского района по статье о халатности.

В настоящее время ведут поиски поджигателей исторического здания и проводят следственные действия для установки всех обстоятельств случившегося.