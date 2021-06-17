На помощь пострадавшим от ливня в Керчи направили сотрудников ОМОН Росгвардии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сотрудники ОМОН Росгвардии направлены на помощь жителям, пострадавшим от мощного ливня в Керчи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"На помощь жителям подтопленных домов и пациентам одной из больниц направлены сотрудники ОМОН и военнослужащие отдельной бригады особого назначения Южного округа Росгвардии. Кроме того, ведомством выделена техника повышенной проходимости - грузовики "Камаз" и "Урал", а также два водометных катера "Фаворит 450", - сказал собеседник агентства.

По его словам, росгвардейцы эвакуируют пострадавших от стихии граждан, в том числе пожилых людей и детей. "В спасении людей также участвуют водолазы из морского отряда Росгвардии. Облаченные в гидрокостюмы, они помогают пострадавшим добраться до ведомственного транспорта", - заключили в ведомстве.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В регионе из-за значительных подтоплений введен режим ЧС. Как сообщил в четверг журналистам начальник республиканского ГУ МЧС России Аркадий Ожигин, уход воды из Керчи ожидается в течение пяти-шести часов. Для всех жителей, дома которых оказались подтоплены, подготовлены пункты временного размещения, где их обеспечат местами для отдыха и горячим питанием.