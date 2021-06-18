Размытый ливнями центральный пляж Анапы восстановят к 19 июня

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Пляжные территории в Анапе, поврежденные из-за дождей в ночь на четверг, восстановят к субботе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в пятницу.

"За прошедшие сутки <...> было вывезено более 150 кубометров мусора, восстановлено около 200 метров пляжного оборудования: навесы, зонты, кабинки для переодевания. В настоящий момент работы по восстановлению пляжной территории продолжаются. К завтрашнему дню планируется все завершить", - говорится в сообщении.

Из-за сильного дождя в Анапе в ночь на четверг была повреждена инфраструктура центрального пляжа - кабинки для переодевания, навесы и другие объекты. Часть пляжа размыло, в городе были повалены деревья, повреждены линии электропередачи. Пляжи, где проводились восстановительные работы, закрыли для посещения, остальные открыты для туристов, однако купание в море запретили из-за штормового предупреждения.