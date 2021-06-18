В Ялте обесточены и подтоплены несколько отелей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Несколько средств размещения подтоплены и обесточены в Ялте из-за непогоды, но со всеми из них обеспечена связь, и туристам ничто не угрожает, сообщил в пятницу на своей странице во "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

"Ситуация в Ялте сложная. Такого количества осадков здесь не было давно. Есть подтопления в центральной части города, есть подтопления некоторых средств размещения, но ситуация под контролем, работают спасатели и приданные части Черноморского флота РФ. Жертв, к счастью, нет. Со всеми отелями и санаториями установлена связь, некоторые из них сейчас обесточены, но серьезных проблем нет. Никакого риска для туристов нет", - написал Аксенов.

Он сообщил, что лично контролирует ситуацию, получает доклады о положении дел в городе. "Создан оперативный штаб, на месте работают заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко, глава Ялты Янина Петровна Павленко. В Ялте находится и министр курортов и туризма Вадим Александрович Волченко, он контролирует все, что касается средств размещения", - добавил Аксенов.