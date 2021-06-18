Отряд Черноморского флота прибыл в Ялту для помощи в ликвидации последствий сильного ливня

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Мобильный отряд военнослужащих Черноморского флота прибыл в Ялту после обращения руководства Республики Крым за помощью из-за сильного ливня, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы ЧФ.

"Мобильный отряд военнослужащих Черноморского флота на автомобильной технике повышенной проходимости "Камаз" прибыл в город Ялту для оказания помощи жителям города в преодолении последствий выпавших обильных осадков. Ранее с просьбой об оказании помощи к командованию Черноморского флота обратилось руководство Республики Крым", - говорится в сообщении.

Власти Ялты приняли решение о закрытии въезда в город из-за подтоплений. Потоками воды сносит автомобили, жертв среди населения нет, в городе введен режим ЧС. В соцсетях публикуются фото и видео с улиц Ялты, на которых видно, что вода достигает капота автомобилей или переворачивает их.