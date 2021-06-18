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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Отряд Черноморского флота прибыл в Ялту для помощи в ликвидации последствий сильного ливня

В городе введен режим ЧС

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Мобильный отряд военнослужащих Черноморского флота прибыл в Ялту после обращения руководства Республики Крым за помощью из-за сильного ливня, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы ЧФ.

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"Мобильный отряд военнослужащих Черноморского флота на автомобильной технике повышенной проходимости "Камаз" прибыл в город Ялту для оказания помощи жителям города в преодолении последствий выпавших обильных осадков. Ранее с просьбой об оказании помощи к командованию Черноморского флота обратилось руководство Республики Крым", - говорится в сообщении.

Власти Ялты приняли решение о закрытии въезда в город из-за подтоплений. Потоками воды сносит автомобили, жертв среди населения нет, в городе введен режим ЧС. В соцсетях публикуются фото и видео с улиц Ялты, на которых видно, что вода достигает капота автомобилей или переворачивает их.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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