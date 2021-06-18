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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Более 1,5 тыс. человек и 230 единиц техники устраняют последствия подтопления в Крыму

В МЧС сообщили, что откачали воду из 226 домовладений

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Группировка из более 1,5 тыс. человек и свыше 230 единиц техники привлекается к ликвидации подтопления в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Всего для ликвидации ЧС привлечены силы и средства в количестве свыше 1,5 тыс. человек и более 230 единиц техники. Продолжается мониторинг складывающейся обстановки", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что с целью прочистки дренажных канав проводятся землеройные работы, также организована откачка воды из домовладений. "Всего откачана вода из 226 домовладений", - добавили в ведомстве.

Циклон над Крымом в ночь на четверг стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. В Ялте выпало более 135 мм осадков. В пятницу на полуострове также действует штормовое предупреждение о сильных дождях и ветре до 25 метров в секунду. В результате непогоды в Ялте пострадали восемь человек, один человек погиб.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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