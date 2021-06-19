В Крыму из зон подтопления эвакуировали около 1 800 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек из зон подтопления в Крыму, возникших из-за проливных дождей, в пяти развернутых пунктах временного размещения (ПВР) находятся около 200 человек, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС РФ по республике.

"Проведена эвакуация населения, попавшего в зоны подтоплений, в количестве 1 773 человек, из них 321 ребенок. На территории городского округа Керчь - 1 492 человек, из них 275 детей, на территории городского округа Ялта - 281 человек, из них 46 детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что организовано пребывание 183 человек, в том числе 36 детей, в пяти пунктах временного размещения: в Керчи 148 человек, в том числе 32 ребенка размещены в гостиницах "Меридиан" и "Мечта Тея"; в Ялте 35 человек, в том числе четверо детей, размещены в гостинице "Авангард", хостеле "Борода", санатории "Горный".

По данным МЧС, более 400 домов на Восточном и Южном берегах Крыма были подтоплены в результате стихии, в том числе 18 социально значимых объектов. Сейчас вода остается в 64 домовладениях с придомовыми территориями.

В Ялте подтоплены 49 домовладений с населением 147 человек из них 35 детей. "Вода откачана в 14 домовладениях. 13 социально-значимых объектов: семь детских садов и шесть общеобразовательных школ (вода откачена на четырех объектах), 20 подвальных помещениях жилых многоквартирных домов (вода откачена из четырех подвальных помещений)", - говорится в сообщении.

Работа на месте ЧП

Группировка сил и средств спасателей увеличена в Крыму для ликвидации последствий сильных ливней и вызванных ими подтоплений.

"Работа по ликвидации последствий непогоды не прекращается ни на минуту и будет продолжаться до тех пор, пока все население, пострадавшее от подтоплений, не получит помощь в полном объеме. С этой целью МЧС России наращивает группировку сил и средств в местах, наиболее пострадавших от опасных гидрометеорологических явлений. Так, к работе приступил личный состав Донского спасательного центра МЧС России, прибывший на Крымский полуостров для оказания помощи населению", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что сейчас в ликвидации последствий стихии задействованы 2 068 человек и 342 единицы техники.