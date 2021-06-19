Электроснабжение Керчи восстановили

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Электроснабжение населения Керчи восстановлено, в Ялте без света остаются 6 216 жителей в 1 420 частных домах и 18 многоквартирных, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС РФ по республике.

"В результате воздействия комплекса опасных метеоявлений произошли отключения электроснабжения на территории двух муниципальных образований (Керчь и Ялта). На данный момент электроснабжение в городе Керчь восстановлено. В городе Ялта остаются без электроснабжения 6 216 человек, [из них]1 554 ребенка (1 420 частных домовладений, 18 многоквартирных домов)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что планируется восстановить электроснабжение к 14:00 субботы.

Также предприятие "Вода Крыма" продолжает ограничивать водоснабжение на территории Ялты в связи с повышенной мутностью воды. "Организован подвоз питьевой воды населению. Задействовано шесть водовозок. Восстановлено водоснабжение в городском округе Керчь, Ленинском и Кировском районах", - сообщается на сайте.