МЧС организовало телефон доверия после крушения самолета с парашютистами в Кузбассе

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Кемеровской области организовало телефон доверия после крушения самолета с парашютистами в районе аэродрома Танай. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По телефону 8 (3842) 58-23-33 родственники и близкие могут уточнить информацию о пострадавших в результате происшествия с участием легкомоторного самолета типа L-410", - сказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что местные жители помогали профессиональным спасателям доставать людей из рухнувшего самолета. "На помощь спасателям после крушения самолета сразу пришли местные жители. Они помогали доставать людей, в том числе, тех, кто оказался зажатым обломками", - сказал собеседник агентства. Источник также уточнил, что погибли и тяжело пострадали те люди, которые находились в носовой части самолета.