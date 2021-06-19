Аксенов поручил быстро и без бюрократии компенсировать ущерб жителям Крыма от подтопления

"Ирина Валерьевна (Кивико, вице-премьер - министр финансов региона - прим. ТАСС) и коллеги из муниципалитетов, ответственные за выплаты, должны в кратчайшие сроки и без лишней бюрократии провести процедуру выплат как только будет составлен список пострадавших", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

Глава Крыма также добавил, что "председатель Совета министров Республики Крым Юрий Михайлович Гоцанюк в ближайшее время раздаст методические рекомендации для Керчи, Ялты, Ленинского, Кировского и других районов, нуждающихся в мерах поддержки". Также Гоцанюк будет курировать вопрос выплат по всей республике.

Последствия ливней

По словам Аксенова, последствия ливней, которые обрушились на Крым в четверг и пятницу, катастрофические, наиболее сложная ситуация в Ялте, где некоторые дома невозможно покинуть.

"Ущерб катастрофический особенно там, где русла рек прорвало. Некоторые люди полностью потеряли свое имущество, практически восстановлению ничего не подлежит, - сказал Аксенов. - Многие дома физически отрезаны, люди ко мне обращались. Подвоз воды, продовольствия, медикаментов - всем будут обеспечены".

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа.