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Крушение самолета с парашютистами в Кемеровской области

Медики сообщили, что после крушения самолета в Кузбассе в больницах остаются 11 человек

Четверо пострадавших в тяжелом состоянии, еще четверо пострадавших после обследования направлены на амбулаторное лечение, а остальные госпитализированы

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. После крушения самолета в Кемеровской области в больницах остаются 11 человек, в том числе четыре тяжелых пациента. Еще четверо пострадавших направлены на амбулаторное лечение, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

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"Четверо пострадавших по-прежнему в тяжелом состоянии под наблюдением медиков, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. Еще четверо пострадавших после обследования направлены на амбулаторное лечение. Все остальные госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

Таким образом, из пятнадцати пострадавших при крушении госпитализированы 11 человек.

Самолет L-410, принадлежащий кемеровскому отделению ДОСААФ, потерпел в субботу крушение в ходе тренировочного полета со спортсменами-парашютистами на борту в районе кузбасского аэродрома Танай. Погибли четыре человека, в том числе два пилота. По данным медиков, пострадали 15 человек.

Теги
РоссияКемеровская областьКрушение самолета с парашютистами в Кемеровской области
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