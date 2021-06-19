Медики сообщили, что после крушения самолета в Кузбассе в больницах остаются 11 человек

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. После крушения самолета в Кемеровской области в больницах остаются 11 человек, в том числе четыре тяжелых пациента. Еще четверо пострадавших направлены на амбулаторное лечение, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

"Четверо пострадавших по-прежнему в тяжелом состоянии под наблюдением медиков, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. Еще четверо пострадавших после обследования направлены на амбулаторное лечение. Все остальные госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

Таким образом, из пятнадцати пострадавших при крушении госпитализированы 11 человек.

Самолет L-410, принадлежащий кемеровскому отделению ДОСААФ, потерпел в субботу крушение в ходе тренировочного полета со спортсменами-парашютистами на борту в районе кузбасского аэродрома Танай. Погибли четыре человека, в том числе два пилота. По данным медиков, пострадали 15 человек.