В Крым направили еще 45 человек и технику для ликвидации последствий наводнения

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Очередная группировка из 45 человек и восемь единиц техники Донского спасательного центра выдвинулась в Крым для оказания помощи в ликвидации последствий наводнения. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сегодня в 05:00 третий эшелон аэромобильной группировки Донского спасательного центра МЧС России в составе 45 человек, восемь единиц техники убыл в Крым для проведения аварийно-восстановительных работ", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что группировка усилена инженерной техникой. Личный состав оснащен гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, мотопомпами, шанцевым инструментом. "По прибытии группировка приступит к ликвидации ЧС", - добавили в ведомстве.

Ранее из Донского спасательного центра МЧС России в Крым уже были направлены два эшелона аэромобильной группировки из более 100 человек и 23 единиц техники.