Наезд автомобиля на участников парада сексуальных меньшинств во Флориде не был намеренным

ТАСС, 21 июня. Водитель пикапа неумышленно сбил в субботу, 19 июня, участников парада сексуальных меньшинств в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида). Об этом в воскресенье написал мэр города Дин Транталис на своей странице в Twitter.

"По мере того, как все факты собираются, становится ясно, что [произошел] несчастный случай, в результате которого [водитель] пикапа потерял управление", - заявил Транталис.

В субботу газета The Miami Herald сообщила, что один человек погиб, двое пострадали после того, как автомобиль сбил нескольких участников парада ЛГБТ-сообщества в Форт-Лодердейле. Сначала мэр назвал случившееся террористической атакой против сексуальных меньшинств.