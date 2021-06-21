Пожар на промышленном предприятии в Свердловской области локализовали

ТАСС, 21 июня. Пожарные локализовали возгорание площадью 1,5 тыс. кв. метров на территории "Красногвардейского леспромхоза", расположенного в Артемовском городском округе в Свердловской области. Тушение пожара продолжается более 12 часов, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС по региону.

"В 03:49 (01:49 мск) пожар по адресу: Артемовский ГО, п. Красногвардейский, ул. Пархоменко, локализован", - говорится в сообщении.

Первое сообщение о пожаре на территории леспромхоза поступило 20 июня в 14:26 (12:26 мск). Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка и порывистый ветер. Не исключалась угроза распространения огня на цех по производству древесного угля. Информации о пострадавших не поступало. В тушении задействовано восемь единиц пожарной техники, привлечены 26 человек личного состава, добавили в ГУ МЧС. Также к месту возгорания прибыл пожарный поезд.