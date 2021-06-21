Дело возбудили против жительницы Красноярска, силой вынудившей ребенка извиниться

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о побоях в отношении жительницы Красноярска, которая силой поставила на колени девятилетнего мальчика, чтобы тот так извинился перед ее сыном. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появился видеоролик, на котором женщина силой заставила ребенка встать на колени и извиниться перед ее сыном. Следственный комитет начал проверку по данному факту. Также в полицию обратилась мать ребенка.

"Сотрудниками дознания отдела полиции № 4 МУ МВД России "Красноярское" возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений ребенку в Ленинском районе краевого центра", - сообщили в ведомстве, добавив, что дело возбуждено по статье 116.1 УК РФ ("Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию").

В совершении преступления подозревается 35-летняя женщина, ранее она уже привлекалась к административному наказанию за побои.