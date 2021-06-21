Группу военнослужащих спасцентра направили из Хабаровска в подтопленную Амурскую область

ХАБАРОВСК, 21 июня. /ТАСС/. Группировку спасателей в Амурской области, где отмечается сложная паводковая обстановка, усилили военнослужащими спасцентра из Хабаровска. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"В связи со сложной обстановкой на территории Амурской области, вызванной выпадением обильных осадков и формированием дождевых паводков на реках региона, для усиления группировки из Хабаровска утром 21 июня в Приамурье направлена аэромобильная группа военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС России. В ее состав вошли 44 человека личного состава и 11 единиц различной техники, в том числе лодки и ПТС (плавающее транспортное средство)", - говорится в сообщении.

Спасателей распределят в подтопленные населенные пункты. Еще 100 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области также были направлены в регион из-за угрозы паводка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. Они готовы оказать необходимую помощь населению и областным властям.

Сейчас паводком затронуты Сковородинский, Зейский и Магдагачинский районы. Так, в селе Игнашино Сковородинского района подтоплено пять жилых домов и восемь приусадебных участков. Люди размещены у родственников. В селе Албазино вода подтопила пять приусадебных участков, в селе Ивановка Зейского района - также пять участков. Вода сохраняется на 16 участках автомобильных дорог. Без автотранспортного сообщения остались восемь населенных пунктов - Толбузино, Черняево, Кузнецово, Апрельский, Ивановка, Сиан, Амуро-Балтийск, Игнашино. По информации администраций, тяжелобольных жителей в этих населенных пунктах нет, запас продуктов питания и медикаментов имеется. На месте работают спасатели. Для жителей села Черняево организована лодочная переправа.

Власти Амурской области объявили режим повышенной готовности в регионе - на территорию идет паводок из Забайкальского края и КНР, интенсивные подъемы уровней воды отмечаются на верхнем Амуре. Возможны подтопления населенных пунктов и дорог в нескольких районах области - Сковородинском, Свободненском, Магдагачинском, Шимановском, Благовещенском, Тамбовском, Константиновском, Михайловском и Архаринском. Значительный подъем уровня воды ожидается с 24 по 27 июня в Благовещенске. По прогнозам Амурского ЦГМС, уровень воды будет превышать отметки опасного явления и выше по всему течению Амура.