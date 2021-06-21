На Урале полностью восстановили нарушенное из-за сильного ветра энергоснабжение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Энергоснабжение, нарушенное из-за сильного ветра, полностью восстановили в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства энергетики РФ в понедельник.

20 июня штормовой ветер с порывами до 25 м/с стал причиной массовых отключений на электросетях в Свердловской области - около 56 тыс. человек временно остались без света.

"Под контролем Минэнерго России восстановлено электроснабжение потребителей в Свердловской области. <…> Энергетики завершили восстановительные работы, всем потребителям подано напряжение. Максимально без электроснабжения оставались около 55 900 человек. Мощность отключенных потребителей составляла 16,69 МВт. Восстановительные работы вела 71 бригада (232 специалиста и 75 единиц техники)", - говорится в сообщении.