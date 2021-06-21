Синоптики не прогнозируют подтоплений после новых дождей в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Кратковременные сильные дожди, которые пройдут в Ялте в понедельник, не приведут к возникновению подтоплений, аналогичных тем, что произошли в городе на минувшей неделе. Об этом рассказала ТАСС начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Сегодня мы объявили штормовое предупреждение на очень сильные дожди, это 30 мм осадков и более. Естественно, 200 мм и даже 100 мм осадков мы не ждем. Сегодня после обеда дождь в Ялте будет, где-то 7-10 мм, на Ай-Петри тоже примерно десять мм. Конечно, в Ялте еще не вся вода ушла, поэтому не очень приятно будет, но подтоплений таких масштабных не будет", - сказала собеседница агентства.

Ранее главное управление МЧС России по Республике Крым предупредило о сильных дождях, грозах, граде и шквалистом ветре до 20 метров в секунду в понедельник и во вторник. По словам Любецкой, дожди будут иметь локальный и кратковременный характер. "Сегодня наибольшая вероятность дождей в южных, центральных и западных районах Крыма, завтра наоборот - северные и северо-восточные", - отметила синоптик. Она добавила, что воздух на полуострове прогреется до 32 градусов.

В Ялте в результате подтопления погиб один человек, пострадали 43. Один человек числится пропавшим без вести, ведутся поиски. В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведут расчистка территории, восстанавливают подача коммунальных ресурсов.