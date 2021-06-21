Рассмотрение апелляции обвиняемого в Дании в шпионаже ученого из РФ состоится в октябре

СТОКГОЛЬМ, 21 июня. /ТАСС/. Апелляция приговоренного к трем годам лишения свободы "за передачу информации" в Дании гражданина РФ Алексея Никифорова будет рассмотрена в конце октября. Дело находится в закрытом режиме, сообщили корреспонденту ТАСС в понедельник в Западном апелляционном суде.

"Дело находится в закрытом режиме до вынесения приговора. Рассмотрение запланировано на несколько дней в октябре, думаю, что это займет шесть дней. Последний день основных слушаний назначен на 28 октября 2021 года", - пояснила глава секретариата суда Берит Линнебьерг.

10 мая суд Ольборга приговорил Алексея Никифорова к трем годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Основные слушания по делу проходили в течение семи дней в закрытом режиме с 13 апреля. Датская прокуратура сообщила в начале декабря прошлого года о предъявлении обвинения в шпионаже гражданину РФ, постоянно проживающему в королевстве. Подсудимого, который находился под стражей с начала июля 2020 года, подозревали среди прочего в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке.

Россиянин живет в королевстве, получил образование в области химического машиностроения в России и имеет докторскую степень Технологического университета Люнгбю. В мае 2019 года он был принят на работу в ольборгскую компанию SerEnergy, которая занимается разработкой и производством топливных элементов на основе метанола.

Решение датского суда будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она считает, что подобная активность датских спецслужб очень похожа на охоту на ведьм, ставит под удар работу российских ученых в Дании, наносит ущерб научно-техническому сотрудничеству. По словам Захаровой, Москва рассматривает этот вердикт как "яркий пример антироссийской кампании, которая в последнее время охватила официальный Копенгаген и в целом Запад", а также как попытки руководства страны в любом вопросе отыскать "российский след". Дипломат подчеркнула, что суд города Ольборг проигнорировал все аргументы защиты Никифорова и что такой предвзятый политизированный подход является ярким примером сформировавшегося антироссийского курса, который укоренился в датском политическом истеблишменте.