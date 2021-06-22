Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 8 000 кв. м

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Площадь пожара на складе с пленкой в поселке Тучково увеличилась до 8 000 кв. м, он локализован. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 2 600 кв. м.

"В 05:02 локализация на площади 8 000 кв. метров", - сообщили в пресс-службе.

Пожар произошел на складе с полиэтиленовой пленкой в поселке Тучково на кирпичном заводе на Технологическом проезде, 6. В здании также хранятся емкости с ацетоном. По предварительным данным, пострадавших нет.