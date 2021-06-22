Аэросъемку самых сложных подтопленных участков проведут в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Специалисты МЧС России проведут аэросъемку самых сложных подтопленных участков в Крыму, чтобы составить их ортофотопланы, сообщается во вторник на сайте регионального главка ведомства.

"В ближайшее время будет проведена аэросъемка, которая позволит в полевых условиях составить ортофотопланы наиболее сложных участков территорий, попавших в зону подтопления. Космический мониторинг даст возможность четыре раза в сутки автоматически обновлять информацию по оперативной обстановке в зоне ЧС", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что "для ликвидации последствий ЧС задействованы сотрудники центра "Лидер", аэромобильная группировка Донского спасательного центра МЧС России и две группы беспилотных летательных аппаратов для мониторинга складывающейся обстановки". В общей сложности привлечена группировка сил и средств в составе 2 311 человек и 422 единиц техники.

Циклон над Крымом с ночи 17 июня стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. Такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 49. Один человек числится пропавшим без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.