В подтопленной Ялте объявили о новых отключениях воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Крыма предупредили жителей Ялты о новых отключениях воды в течение текущих суток для проведения ремонтных работ на водопроводных сетях. Как сообщило Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым, холодную воду отключат на трех улицах юго-западной части города.

"Сообщаем, что в связи с аварийно-восстановительными работами возможна приостановка холодного водоснабжения 22 июня с 14:00 до 18:00 (ориентировочно) по улицам: Красноармейская, Горького, переулку Красноармейский", - отмечается в релизе.

В "Водоканале ЮБК" вечером в понедельник сообщили, что коммунальщики полностью восстановили водоснабжение Большой Ялты, нарушенное после подтопления. При этом уточнялось, что в ближайшие три дня будет проведено гиперхлорирование сетей и резервуаров. Во вторник предприятие предупредило жителей, что из-за внеплановой дезинфекции им необходимо сделать запас воды, достаточный до вечера среды.

В пресс-службе мэрии Ялты отметили, что после ливней в обмелевших ранее из-за засухи водохранилищах накоплено 24,5 млн кубометров воды при годовой потребности всей Большой Ялты в 21 млн. "Предприятие ["Водоканал ЮБК"] стремится к круглосуточному водоснабжению, резервуары заполнены, однако из-за многочисленных аварий резервуар-"тысячник" расходуется за 15-10 минут", - говорится в пресс-релизе. Из-за этого в городе возникают трудности с водоснабжением. "Бывают также случаи, когда люди жалуются, что в соседнем доме вода есть, а у них - нет. Причина - забиваются фильтры. РЭО проходит по этим адресам и временно демонтирует эти фильтры, чтобы восстановить водоснабжение", - сообщил и. о. начальника "Водоканала ЮБК" Алексей Григорьев.