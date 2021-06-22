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Ситуация в Крыму после сильных ливней

В Ялте удалось отвести воду от затопленных домов

МЧС и военные продолжают работу в Васильевке

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудникам МЧС и военным удалось отвести воду от домов в ялтинском районе Васильевка. Ее уровень постепенно падает, об этом сообщила во вторник мэр Ялты Янина Павленко.

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"МЧС и военные продолжают отводить воду от домов в Васильевке. Уровень значительно спал! Началась уборка по всей Ялте. Завтра она продолжится. К нам на помощь стягиваются силы. Не только крымских городов, но и нашей большой Родины", - написала Павленко в своем аккаунте в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Васильевке затоплены около десяти домов, их жители эвакуированы.

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