В Ялте удалось отвести воду от затопленных домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудникам МЧС и военным удалось отвести воду от домов в ялтинском районе Васильевка. Ее уровень постепенно падает, об этом сообщила во вторник мэр Ялты Янина Павленко.

"МЧС и военные продолжают отводить воду от домов в Васильевке. Уровень значительно спал! Началась уборка по всей Ялте. Завтра она продолжится. К нам на помощь стягиваются силы. Не только крымских городов, но и нашей большой Родины", - написала Павленко в своем аккаунте в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Васильевке затоплены около десяти домов, их жители эвакуированы.