Около 1 тыс. жителей Гурзуфа остались без газоснабжения из-за повреждения сетей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Газопровод оказался поврежден в поселке Гурзуф (входит в состав Ялты), без газоснабжения остались около 1 тыс. абонентов, сообщила во вторник мэр города Янина Павленко.

"К сожалению, сегодня без газоснабжения остались около тысячи абонентов в Гурзуфе из-за повреждения газопровода. Специалисты работают", - сказала она, уточнив, что практически полностью восстановлено электроснабжение и водоснабжение города, "но остаются точечные проблемы".

Сейчас ремонтные бригады пытаются добраться до поврежденной трубы, которая находится под водой. "Как только мы сможем подобраться к участку, начнутся ремонтно-восстановительные работы и будет восстановлена подача газа", - приводятся в сообщении Мининформа Крыма слова начальника Ялтинского управления по эксплуатации газового хозяйства Артема Чернавцева. Уточняется, что в зоне отключения четыре пансионата.

"Продолжаю обход пострадавшей от стихии Ялты, прошлась по Пушкинской, была в школе №12, осматриваю гостиницы и пляжи. Город приходит в себя после стихии, но последствия, конечно печальные", - отметила мэр города.

Также в ялтинском районе Васильевке затоплены около десятка домов, их жители эвакуированы.