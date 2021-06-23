Путин поручил Хуснуллину подключиться к восстановлению объектов после наводнения в Крыму

НОВО-ОГАРЕВО, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину подключиться к оценке ущерба и восстановительным работам в рамках ликвидации последствий ливней в Крыму.

"Сергей Валерьевич, я по вашей просьбе разговаривал сегодня утром с Маратом Шакирзяновичем, просил его тоже подключиться к работе, связанной с оценкой ущерба [от подтоплений в Крыму], и организации последующей работы по восстановлению объектов, которые нуждаются в ремонтах", - сказал президент, обращаясь к главе Республики Крым Сергею Аксенову.

Глава государства поинтересовался, не связался ли еще вице-премьер с руководителем региона. Услышав утвердительный ответ, Путин добавил: "Он вернется с Дальнего Востока - поработайте с ним поплотнее".

Циклон над Крымом с ночи 17 июня стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 54. Один человек числится пропавшим без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстановление инфраструктуры, подсчитывается ущерб. Начались выплаты пострадавшим.