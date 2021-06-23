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В отношении бывшего замгубернатора Белгородской области возбудили уголовное дело

Врио главы региона Вячеслав Гладков ранее отстранил Евгения Глаголева от выполнения обязанностей из-за претензий к качеству ремонта и строительства соцобъектов

ТАСС, 23 июня. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Белгородской области Евгения Глаголева, отстраненного ранее из-за претензий к качеству работы, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В связи с получением информации от следственного комитета России о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Белгородской области - начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгения Глаголева сообщаем, что трудовые отношения с ним были ранее прекращены", - сказали в пресс-службе.

В следственном управлении СК РФ ТАСС не подтвердили информацию о задержании экс-замгубернатора и возбуждении уголовного дела в отношении него.

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков 7 июня отстранил от выполнения обязанностей заместителя губернатора, начальника департамента строительства и транспорта Евгения Глаголева из-за претензий к качеству ремонта и строительства соцобъектов. В отношении Глаголева было назначено служебное расследование.

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