В Коми отменили режим ЧС в связи с ликвидацией последствий аварии на нефтепроводе

СЫКТЫВКАР, 23 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Коми 17 мая из-за разлива нефтепродуктов на Ошском месторождении, отменили в связи с ликвидацией последствий аварии. Об этом говорится в указе главы региона, размещенном в среду на официальном портале республики.

Что известно об утечке нефтепродуктов на границе Коми и НАО

"В связи с ликвидацией последствий аварии на внутрипромысловом нефтепроводе ООО "Лукойл-Коми" и отсутствием угрозы распространения нефтесодержащей жидкости на водных объектах в пределах границ округа Усинска, Ижемского и Усть-Цилемского районов постановляю: отменить со дня вступления в силу настоящего указа режим функционирования "чрезвычайная ситуация" межмуниципального характера и <…> ввести для них режим функционирования "повседневная деятельность", - говорится в документе.

Разлив зафиксировали 11 мая. Ликвидацию последствий начали незамедлительно. На реке Колва выставили восемь заградительных рубежей, для сбора радужной пленки использовался сорбент. В середине июня на месте побывали экологи, они осмотрели акватории рек Колва, Уса и Печора, загрязнения не выявили. На тот момент завершалась очистка территории, было убрано 96,3% замазученного грунта.