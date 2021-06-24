Электроснабжение жилых домов в Петербурге восстановили после пожара на подстанции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Специалисты восстановили электроснабжение в жилых домах в Калининском и Красногвардейском районах Петербурга, которые остались без электричества из-за пожара на подстанции в Ленинградской области, сообщили ТАСС в комитете по энергетике города.

"По городу электроснабжение восстановлено. Сейчас проводим контрольные объезды, чтобы проверить, остались ли невключенные дома", - сказал собеседник агентства.

Без электричества оставались 265 жилых домов. Электроснабжение метро и крупных социальных объектов после кратковременного отключения обеспечивалось по резервным схемам.

Ранее в правительстве Ленинградской области сообщали, что в среду вечером на подстанции во Всеволожском районе региона вблизи границы с Петербургом произошло возгорание на подстанции. Пожар удалось оперативно потушить, в результате инцидента никто не пострадал.

Из-за инцидента на севере Петербурга, а также в городе Мурино в Ленинградской области наблюдались перебои с электричеством, не работал мобильный интернет, в пресс-службе метро Петербурга сообщали об увеличенных интервалах движения поездов на первой (красной) линии. Не работали трамваи и троллейбусы.