Пожар произошел на подстанции под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Возгорание произошло на подстанции во Всеволожском районе Ленинградской области вблизи Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Всеволожский район, поселок Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ. На территории Северной ТЭЦ горит электроподстанция "Ручьи", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе областного правительства ТАСС подтвердили информацию о данном возгорании, отметив, что подстанция имеет мощность 220 киловольт. "На месте пожара работают дежурные пожарные части", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в компании "ТГК-1", которой принадлежит Северная ТЭЦ, инцидент произошел на подстанции сторонней организации. "Технологическое нарушение произошло на подстанции сетевой организации рядом с Северной ТЭЦ, вследствие чего была временно нарушена схема выдачи мощности. Повреждений оборудования ТГК-1 нет", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении ТГК-1.

Ранее сообщалось об отключении света на севере Петербурга.

