Электроснабжение в двух областях Белоруссии полностью восстановили после ЧП на ГРЭС

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Электроснабжение в Могилевской и Витебской областях полностью восстановлено после произошедшего в среду вечером ЧП на Лукомльской ГРЭС (Витебская область). Об этом сообщило в четверг Минэнерго Белоруссии.

"Полностью восстановлено электроснабжение в Могилевской и Витебской областях. Энергосистема работает в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства.

МЧС Белоруссии сообщило в среду вечером о пожаре на Лукомльской ГРЭС, где загорелся трансформатор напряжения ТН-330 кВ. Из-за пожара было нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей. Оставшиеся без электроснабжения социальные объекты, в числе которых медицинские учреждения в Могилеве и Орше, были подключены к резервному питанию. ЧП удалось оперативно ликвидировать. В компании "Белэнерго" сообщили, что причиной пожара на Лукомльской ГРЭС стала аномально жаркая погода в регионе.

Лукомльская ГРЭС расположена в городе Новолукомль Витебской области. Это одна из самых больших станций в Белоруссии, генерирующая около трети электроэнергии в стране.