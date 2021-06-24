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Летный директор S7 не признал вину в продаже должности пилота за 1,5 млн рублей

По данным источника ТАСС, расследование дела инициировали по заявлению пилота, у которого Мансур Бадраков вымогал деньги за допуск к полету

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Летный директор авиакомпании S7 Airlines Мансур Бадраков, задержанный с поличным при получении 1,5 млн рублей за трудоустройство на должность пилота первого в России лайнера Airbus A320neo, не признает вину в коммерческом подкупе. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, расследование дела было инициировано по заявлению пилота, у которого Бадраков вымогал деньги за допуск к полету.

"Бадраков был задержан при проведении оперативно-разыскных мероприятий по заявлению пилота, у которого летный директор вымогал 1,5 млн рублей за допуск к полету на новом лайнере Airbus A320neo. В ходе допроса в качестве подозреваемого сотрудник авиакомпании заявил о непризнании вины", - рассказал собеседник агентства. Расследование уголовного дела продолжается.

Домодедовский городской суд Московской области в четверг на два месяца отправил Бадракова в СИЗО. Ему пока не предъявлено официальное обвинение.

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