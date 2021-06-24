В Ленобласти более 60 тыс. человек могут остаться без света после пожара на подстанции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Пожар, произошедший ранее на подстанции "Ручьи" компании "ОЭК" в Ленинградской области, вывел оборудование из строя и поставил под угрозу обеспечение электричеством более 60 тыс. человек в Санкт-Петербурге. Энергетики работают в особом режиме, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании "Россети Ленэнерго".

Вечером 23 июня в результате возгорания на подстанции "Ручьи", принадлежащей компании "ОЭК", было обесточено 265 домов в Калининском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга, а также 235 домов в Ленинградской области. Электроснабжение восстановили ночью 24 июня.

"В настоящее время оборудование "ОЭК" выведено из строя, восстановительные работы не завершены в полной мере. Состояние подстанции 220 кВ "Ручьи" снижает надежность электроснабжения не только жителей Калининского и Красногвардейского районов, но и смежных Приморского и Выборгского, ставит под угрозу бесперебойность питания более 60 тысяч жителей. В связи с этим оперативные службы "Россети Ленэнерго" находятся в особом режиме работы и несут круглосуточные дежурства на своих энергообъектах", - рассказали в пресс-службе.

В компании добавили, что причины технологического нарушения расследует комиссия Ростехнадзора. Кроме того, пожар на станции стал темой внеочередного заседания регионального штаба Петербурга по обеспечению безопасности электроснабжения, которое состоялось в четверг.

Пожар на подстанции

Возгорание на электроподстанции "Ручьи" мощностью 220 киловольт произошло в среду в промзоне, прилегающей к Северной ТЭЦ во Всеволожском районе Ленинградской области вблизи Санкт-Петербурга, вследствие чего была временно нарушена схема выдачи мощности.

Ранее сообщалось об отключении света на севере Петербурга, в Калининском и Выборгском районах. Без электричества оказались более 265 жилых домов в Петербурге и 253 - в Ленинградской области. Как сообщили в городском комитете по транспорту, в связи с перебоями электричества с 22:20 было остановлено движение ряда маршрутов трамваев и троллейбусов на севере города. Поезда между станциями красной линии метро "Академическая" и "Девяткино" двигались с увеличенными интервалами в пять-семь минут. В течение часа движение вернулось в обычный график.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ленинградской области, в 23:10 пожар локализовали на площади 50 квадратных метров, в 00:17 пожар ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.