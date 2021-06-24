Канада установила, что Иран полностью несет ответственность за сбитый украинский Boeing

ОТТАВА, 24 июня. /ТАСС/. Власти Канады, исходя из собственных выводов, возлагают полную ответственность на правительство Ирана за крушение украинского самолета Boeing в небе над Тегераном в январе 2020 года. Об этом в четверг говорится в заявлении канадского премьер-министра Джастина Трюдо и ряда членов его кабмина.

"Сегодня правительство Канады опубликовало отчет, который подтверждает, что иранские гражданские и военные власти своими решениями, действиями и бездействием несут полную ответственность за крушение рейса PS752, - отмечается в заявлении. - В отчете подчеркивается безответственность, некомпетентность и бессмысленное пренебрежение человеческой жизнью со стороны иранских властей".

В Оттаве также считают, что официальная оценка Тегераном этой трагедии "лицемерна, вводит в заблуждение, поверхностна и намеренно игнорирует ключевые факты". "Этот [отчет] подтверждает мнение Канады, что действия и бездействие Ирана относительно [расследования катастрофы] рейса PS752 нарушают его обязательства по международному праву", - говорится в заявлении канадских властей.

В документе уточняется, что в октябре 2020 года власти Канады сформировали специальную группу различного уровня экспертов и криминалистов, которые должны были проанализировать всю доступную им информацию о катастрофе. Эта группа подготовила свой отчет под названием "Катастрофа рейса PS752 "Международных авиалиний Украины": анализ фактов". На его основе правительство Канады выпустило в четверг соответствующее заявление.

В частности, канадские эксперты полагают, что Иран установил зенитные системы рядом с аэропортом, не приняв необходимых мер защиты и не проинформировав авиакомпании о возможной угрозе. В ночь трагедии, считают они, как минимум еще четыре гражданских рейса находились под угрозой со стороны противовоздушных систем Ирана. "Совокупность доступной информации позволяет группе [канадских] криминалистов сделать вывод, что Иран отслеживал несколько целей, но не мог отличить гражданские самолеты от непосредственной угрозы", - говорится в заявлении правительства. Канада также считает, что после катастрофы иранские власти намеренно частично зачистили место трагедии бульдозерами, чтобы затруднить работу следствию, и будет добиваться от Тегерана выплат родственникам погибших.