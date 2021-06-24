{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росгвардия окажет всю необходимую помощь семьям погибших при падении вертолета

В Ленинградской области погибли трое военнослужащих

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Росгвардия окажет необходимую помощь родным и близким, разбившихся при падении вертолета сотрудников в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщил официальный преставилась Росгвардии Валерий Грибакин.

"Выражаем соболезнования родным и близким погибших летчиков. Им будет оказана вся необходимая помощь", - сказал он.

Ранее сообщалось, что при падении вертолета Ми-8 в Ленинградской области погибли трое военнослужащих Росгвардии. В ведомстве отметили, что вертолет состоит в транспортно-боевой эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии. Вертолет в момент падения был без вооружения, экипаж выполняли учебно-тренировочный полет.

Теги
РоссияЛенинградская область
В Архангельской области пропала связь с легкомоторным самолетом
По данным МЧС России, самолет проводил авиапатрулирование в Верхнетоемском районе региона, его экипаж проверял лесопожарную обстановку
Читать полностью