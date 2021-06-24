Росгвардия окажет всю необходимую помощь семьям погибших при падении вертолета

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Росгвардия окажет необходимую помощь родным и близким, разбившихся при падении вертолета сотрудников в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщил официальный преставилась Росгвардии Валерий Грибакин.

"Выражаем соболезнования родным и близким погибших летчиков. Им будет оказана вся необходимая помощь", - сказал он.

Ранее сообщалось, что при падении вертолета Ми-8 в Ленинградской области погибли трое военнослужащих Росгвардии. В ведомстве отметили, что вертолет состоит в транспортно-боевой эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии. Вертолет в момент падения был без вооружения, экипаж выполняли учебно-тренировочный полет.