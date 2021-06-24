ABC: три человека погибли при обрушении здания во Флориде

ТАСС, 24 июня. Количество жертв обрушения жилого здания в городе Серфсайд (штат Флорида) увеличилось до трех. Об этом в четверг сообщил телеканал ABC со ссылкой на власти.

Ранее было известно об одном погибшем. Число пропавших без вести, по последним данным, составляет 99.

По информации ABC, всего, включая погибших, из-под завалов удалось вытащить 35 человек, некоторые из выживших получили травмы.

12-этажное здание обрушилось в ночь на четверг. В районе происшествия ограничено движение транспорта, причины ЧП к настоящему моменту не установлены. На месте работают сотрудники полиции и пожарных служб, спасатели.